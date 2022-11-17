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Происшествия

Псковича будут судить за оплату покупок чужой картой

До шести лет тюрьмы грозит псковичу, потратившему около трёх тысяч рублей с найденной карты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

4 ноября 19-летний молодой человек потерял свою банковскую карту, поддерживающую технологию бесконтактных платежей с лимитом 1000 рублей на оплату без ПИН-кода. Через какое-то время мужчина похитил с чужого банковского счета 2 858 рублей. На эти деньги он совершил несколько покупок в магазинах города. 

В прокуратуре напомнили, что за подобное преступление, согласно части 3 статьи 158 УК РФ, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

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