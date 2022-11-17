Тысячу долларов отдала псковичка за «спасение» дочери

11:09, 17 ноября 2022, ПАИ

Более 300 тысяч рублей и тысячу долларов США отдала мошенникам пожилая жительница Псковской области за «спасение» дочери. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, 81-летней жительнице областного центра 14 ноября позвонил незнакомец. Он сообщил, что ее дочь за совершенное ДТП может быть привлечена к уголовной ответственности. И для решения проблемы срочно нужна финансовая поддержка. Желая помочь дочери, пенсионерка передала более 300 тысяч рублей и тысячу долларов США прибывшему к ней по месту жительства курьеру.

Когда псковичка поняла, что её ввели в заблуждение, она обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ведомстве отметили, что такого рода происшествия за последнее время в регионе участились. В связи с этим полиция настоятельно рекомендует гражданам проявлять максимальную осмотрительность и не поддаваться на провокации незнакомцев, пытающихся любыми способами использовать доверчивых людей в своих противоправных целях.