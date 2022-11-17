Псковичей призывают быть внимательнее на дорогах

12:56, 17 ноября 2022, ПАИ

Быть предельно внимательными на дорогах призывает псковичей ГИБДД, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ведомство напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть особенно осторожными на дороге в осенний период. Водителям следует быть максимально сконцентрированными при управлении автомобилем. В частности, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, а также не превышать скорость.

«В любое время дня и ночи нужно в обязательном порядке передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, а в непогоду обязательно использовать противотуманные фары», — говорится в сообщении.