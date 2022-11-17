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Общество

Около 11 тысяч соотечественников переехали в Псковскую область

Порядка 11 тысяч человек переехали в Псковскую область в рамках программы переселения соотечественников, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по труду и занятости.

Круглый стол на эту тему прошел в Генеральном консульстве РФ в Бонне Бонн Бад-Годесберг. В мероприятии приняли участие соотечественники, приехавшие из многих городов Германии: представители общественных организаций, СМИ. В режиме онлайн в мероприятии принял участие 21 российский регион, в том числе и Псковская область.

Об особенностях реализации госпрограммы переселения соотечественников из-за рубежа в регион рассказала заместитель председателя областного комитета по труду и занятости Наталья Тудакова. Она отметила, что выгодное географическое положение региона и развитая транспортная инфраструктура определяют широкие возможности для ведения бизнеса.

«Город Псков и сельские территории динамично развиваются. В регионе реализуется программа комплексного развития сельских территорий, которая предусматривает мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, по обустройству социальной и инженерной инфраструктуры, а также меры соцподдержки работников агропромышленного комплекса области», — говорится в сообщении.

Всего с начала реализации госпрограммы в область переселилось порядка 11 тысяч соотечественников, в том числе из Германии 34 человека: программисты, веб-дизайнеры, техники-строители, инженеры, предприниматели. Наталья Тудакова привела частные примеры об успешном опыте переселения из Германии. Так, фермер Марио Лейсманн успешно переехал в Псков из Германии и вместе с зарубежными партнерами открыл агропредприятие, создав рабочие места для местных жителей в деревне Зубово Псковского района.

Также Наталья Тудакова рассказала о семье немецкого архитектора из Дюссельдорфа. По её словам, они отказались от городской суеты в пользу размеренной жизни в России. На данный момент семья ведет свое хозяйство и имеет дом с настоящей русской печью.

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