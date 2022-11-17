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Культура

Митрополит Тихон: Хоровое пение объединяет

Хоровое пение объединяет людей, считает митрополит Псковский и Порховский Тихон. Об этом он заявил 17 ноября на открытии форума учителей музыки «Музыка – универсальное средство духовно-нравственного воспитания и развития личности ребенка», передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

Владыка отметил, что форум не случайно проходит именно на Псковской земле. «В 1911 году здесь был начат первый праздник хорового пения. В каждом селе был церковный хор, были и хоры светские. Этот праздник вскоре стал всероссийским... Мы с Михаилом Юрьевичем возродили его в Псковской губернии», — отметил он.

По словам митрополита, ранее хоровое пение по всему миру было обязательным предметом. «Когда в семье собирались люди нескольких поколений и пели песни, они объединяли их. Это чувство и сейчас объединяет наше поколение. Очень хотелось бы надеяться, что хоровое пение предоставит больше возможностей для воспитания наших детей», — подытожил он.

Ранее митрополит Тихон выразил надежду, что во всех школах Псковской области создадут школьные хоры. 

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