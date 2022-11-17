Контрабанду гашиша с Украины пресекли псковские таможенники

11:57, 17 ноября 2022, ПАИ

Контрабанду особо крупной партии гашиша с Украины пресекли сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, Северо-Западной оперативной и Псковской таможен. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Наркотическое средство общей массой 186 кг пытались ввезти транзитом через Латвию. На таможенном посту «Убылинка» псковские таможенники выявили транспортное средство под управлением гражданина Украины. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий таможенники обнаружили тайник – двойное дно, в котором находились 247 брикетов гашиша.

В дальнейшем был задержан еще один участник преступной группы, также гражданин Украины.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств организованной группой в особо крупном размере). Данной статьей предусмотрено от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.