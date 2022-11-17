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Общество

В Псковском гидрометцентре рассказали, появится ли вскоре снежный покров

Снежного покрова в Псковской области в ближайшее время ждать не стоит. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова. 

«Отдельные снежинки, осадки в виде мокрого снега и снега, небольшие, ожидаются по территории Псковской области, практически во всех районах в ближайшие дни. Но мы ожидаем также и прояснений, и солнышка», - сказала синоптик. 

Тала Нещадимова добавила, что в ближайшие три-четыре дня и ночью, и днём температуры будут слабоотрицательными - от 0 до -6 градусов ночью, днём - от 0 до -2-3 градусов. 

После 23-24 ноября характер погоды изменится, дневные температуры станут слабоположительными - от 0 до +3 градусов, ночные температуры останутся около 0 или будут слабоотрицательными. 

«Мы не ожидаем в ближайшее время установления снежного покрова по той ситуации, которая сложилась сегодня. Она, конечно, может измениться, но на сегодняшний день установление снежного покрова все-таки не прогнозируется», - сообщила синоптик.

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