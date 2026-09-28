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Общество

Пассажиропоток на вокзалах в Пскове и Великих Луках превысил полмиллиона человек

Вокзалы в Пскове и Великих Луках обслужили более 522 тысяч человек за восемь месяцев, сообщили ПАИ в пресс-службе ОЖД.

Фото: ПАИ

С начала года вокзал в Пскове обслужил около 403,2 тысячи пассажиров, из них 356,9 тысячи – пассажиры дальнего следования и 46,3 тысячи – пассажиры пригородного сообщения.

Также вокзал в Великих Луках обслужил более 119 тысяч пассажиров. Среди них – 91,1 тысячи пассажиров дальнего следования и 27,9 тысячи пассажиров пригородного сообщения.

Ранее сообщалось, что в Псковской области за восемь месяцев обновили 63 железнодорожных переезда.

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