Необратимая глухота: врач предупредила об опасности наушников и концертов

14:43, 28 сентября 2026, ПАИ

Молодые люди могут необратимо потерять слух из-за регулярного использования наушников, пишет РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры гигиены института профилактической медицины Пироговского университета Екатерину Дубровину.

По словам специалиста, риск зависит не от самого девайса, а от совокупности сразу нескольких факторов. Это громкость и длительность прослушивания.

К факторам риска для слуха также относятся посещение концертов и фестивалей, сирены спецтехники и сигнализации, регулярное использование дрелей, болгарок, газонокосилок и прочей техники без защиты ушей. «Находясь на концертах, не стойте вплотную к колонкам. Расстояние до источника звука критически важно: пара метров в сторону спасут ваш слух лучше, чем любые беруши», – предупредила врач.

Разрушительной силой обладают и взрывные звуки петард или выстрелов. Из-за их импульсного характера повреждение слухового аппарата может произойти мгновенно и будет необратимым.