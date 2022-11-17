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Культура

Псковские школы предложили оснащать музыкальными инструментами в рамках капремонта

Волнующие российских педагогов вопросы в сфере образования обсудили министр просвещения РФ Сергей Кравцов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) с преподавателями. Встреча состоялась 17 ноября в рамках форума учителей музыки «Музыка – универсальное средство духовно-нравственного воспитания и развития личности ребенка», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Участники мероприятия обсудили, что нужно делать, чтобы педагог чувствовал себя уверенно, чтобы в школах сохранялась культура, а ученики были заинтересованы в предмете.

Педагоги высказали на эту тему свои предложения, пожелания и замечания. В частности, псковский учить музыки Светлана Владимирова затронула вопрос оснащения кабинетов музыки, попросив внести такую строку расходов в проект образования. По её словам, музыкальные инструменты, которыми пользуются дети, уже очень старые.

Михаил Ведерников предложил внести в проекты по капремонту школ статью, которая бы подразумевала обновление материально-технической базы музыкальных классов школ.

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