«Пииип!»: ругаются ли матом псковские випы

18:20, 17 ноября 2022, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали о своём отношении к мату, его уместности и умении использовать по назначению.

Глава Пскова Борис Елкин:

Если хочешь выругаться, лучше это сделать. Конечно, лучше не прилюдно, как некоторые врачи советуют, идти в лес и поругаться, покричать – это, говорят, хорошо помогает. Что касается использования ненормативной лексики, я считаю, что, может быть, в быту почти все ее используют, но на официальных мероприятиях, совещаниях, я считаю, использование ненормативной лексики не совсем корректно и неправильно. Надо контролировать свои эмоции, сдерживаться.

Начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников:

Материться тоже надо уметь. Одно и то же слово от разных людей звучит по-разному. Кто-то умеет красиво материться, а кто-то не умеет. Не умеешь – не матерись, мне так кажется.

А вообще без мата никак.

Руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская:

Я стараюсь максимально переводить профессиональную терминологию на обычный человеческий язык, чтобы было понятно не только специалистам, но и тем, кто пользуется продуктом этих специалистов. Вот ПЗЗ - правила земплепользования и застройки, например. Но у нас все такие слова, красивые, ими не поругаешься, хотя креатон и хакатон всем покоя не дают.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов:

Я почти все ступени власти прошел, ничего не пропустил – и в райкоме партии, и зампредседателя колхоза, и парторг, и председатель колхоза, и глава района, и просто предприниматель. Поэтому, думаю, что в лексиконе, что касается сельского хозяйства, заменить мат на другие слова просто невозможно, потому что иногда так до людей лучше доходит и результат получается эффективнее.

И. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству в Псковской области Станислав Стармолотов:

В нашей отрасли мы не ругаемся матом, мы на нем разговариваем. Если отменить мат, то на производстве будет достаточно сложно между собой коммуницировать как подрядчику, так и заказчику с подрядчиком. Поэтому это основная составляющая как на стройке, так и в дорожном строительстве. Мат – это обязательно.

Депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин:

Я в своей речи не использую «громкие выражения и громкие слова», но не осуждаю тех, кто использует, потому что мат зачастую помогает окрасить речь и выразить эмоции, часто все сразу становится понятно, без длинных предложений. Поэтому в связи с тем, что я не использую в своей речи определенного рода слова, мне трудно придумать из них что-то складное, но «шьёрт побьери» я могу сказать, конечно, или «блин», или «жесть». А матом вообще не ругаюсь. У меня в семье и отец не ругался. Это же зависит от среды с детства: если ты этого не слышишь, то и сам не используешь. Но еще раз хочу повторить, я никого не осуждаю и не хочу показаться ханжой. Кто как может выражается, главное, чтобы было понятно.

Депутат Псковской городской Думы, руководитель ГТРК «Псков» Наталья Юрченко:

В нашей жизни избавиться от мата в некоторых ситуациях категорически сложно. Если ты общаешься с ремонтниками, они по-другому не понимают, просто не понимают. Это для них норма, профессиональная лексика, что ли. Просто дедушка у меня - строитель-монтажник, и у них есть совершенно чудесное выражение, которым, собственно, и выражается вообще все. Я его озвучу: «Нахрена дохрена нахреначили, расхреначивайте нахрен!» И всё понятно. Одним словом всё сказано. А телевизионщики говорят так: «Пииип!» Мы же запикиваем всё, если вдруг где-то что-то проскакивает. А в остальном наша сфера очень культурная. На самом деле, у нас в компании, если честно, я даже и не могу себе вспомнить, чтобы кто-то ругался публично. Может быть, между собой, но в разговорах, на совещаниях, в ньюсруме мата нет.

Депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев:

Мы мат заменяли на слово «брат». «Ты, брат, ты как брат, шел бы ты, брат, отсюда, брат!» Работает! И это помогает людям избавиться от нецензурной брани. Вот священник Андрей Ткачев говорил: сидят в окопе три солдата, один из них матерится, второй «мамочка, мамочка», когда идет обстрел, а третий – «Господи, помилуй, Господи, спаси!» Вот тот, который Богу молится, он, как правило, [получает] легкое ранение и выживает, тот, который [говорит] «мамочка», – тяжелое ранение, а кто матерится – всегда погибает. Это такой маленький бес в нашей речи, и эти бесовские слова надо выживать, поэтому одним из выходов в этой ситуации было именно слово «брат».

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов:

Актуально, если Госдума примет закон о том, чтоб прекратить всю ту иностранщину, которая у нас везде: на вывесках и в разговорах. У нас уже, бывает, люди не понимают, кто о чём говорит: кейсы и вот это всё. В этом плане мне очень нравится фильм «Собачье сердце» и как говорит профессор Преображенский: у него великолепный язык русский! Просто слушаешь каждый раз и наслаждаешься этим русским языком. Что касается спорта, то замену мату всегда можно найти: «отфутболил», «дал в табло» и т. д. Конечно, выражения нецензурные никого не красят, но всякое бывает, в эмоциях все их употребляют. Здесь вопрос выдержки и сдержанности. А вообще в русском языке достаточно слов и без этого.