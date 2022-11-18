«Так держать»: випы оценили работу «Первого Псковского»

10:06, 18 ноября 2022, ПАИ

Телеканалу «Первый Псковский» исполнилось пять лет, в связи с этим спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали о своих «отношениях» с телевидением.

Депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин:

«Первый Псковский» пользуется заслуженной популярностью среди зрителей. Думаю, это связано с тем, что они ведут актуальные передачи на злобу дня, освещают нужные проблемы, проблемы, которые касаются жизни граждан, нашего города, поэтому успех напрямую связан с тем, что они не говорят о чем-то своем, том, что им интересно, а они говорят о проблемах людей, об их успехах. Поэтому я желаю успехов творческих, побольше времени в эфире, чтобы включаешь телевизор – и сразу «Первый Псковский» выходил.

Начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников:

Я смотрю все псковские каналы, наша работа от этого зависит, так как обращения СМИ, и «Первого Псковского» в частности, для нас являются официальными запросами. Мы любую информацию отрабатываем, если это касается полиции. Поэтому мониторим все каналы. А «для души» телевизор некогда смотреть.

«Первому Псковскому» пожелаю объективности.

Руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская:

Вообще не смотрю телевизор. Мне некогда. Я вижу работу «Первого Псковского» за эфиром – «в поле». Мне всегда нравилась подача «Первого Псковского», она достаточно креативная. Ребята молодые, активные и всегда доезжали туда, куда не доезжают их более статусные коллеги.

А так пожелать хочу освоить поле молодежных интересов и двигаться в сторону молодежной аудитории.

Глава Пскова Борис Елкин:

Я телевизор не смотрю почти никогда, за редким исключением: спортивные мероприятия, бывает, посматриваю. Но поскольку свободного времени очень мало, это бывает пару раз в неделю. Ну и, бывает, на рабочем месте фоном включен. Бывает, на что-то там отвлечешься, но все равно основные мысли в работе. Поэтому стараюсь телевизор не смотреть.

А «Первому Псковскому» пожелаю процветания, новых зрителей, интересных репортажей и авторов. Чтобы редакторы и корреспонденты подбирали интересные идеи, а операторы могли это красиво преподнести, чтобы зрители смотрели на одном дыхании.

Главный санитарный врач Псковской области Елена Припутенко:

Хочется пожелать телеканалу и творческих успехов, и благодарных зрителей, и хороших интервью.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов:

Пожелаю только одно: побольше снимать и говорить о наших людях, о нашем производстве и отрасли сельского хозяйства. Про тех людей, которые работают в сельском хозяйстве, и о ветеранах, которые уже не работают, но у них остались воспоминания, как трудны были в свое время 80-е годы и 90-е годы и как сейчас – может, что-то новое они заметили, увидели. Это же тоже оценка нашего труда, когда люди говорят, даже пускай плохое говорят. Это говорит о том, что мы должны работать лучше и на замечания реагировать.

И. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству в Псковской области Станислав Стармолотов:

Я чаще всего новости смотрю на «Первом Псковском». А так вообще телевизор редко включаю, все из интернета беру, из «Телеграма». А каналу желаю развития и большой аудитории.

Депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев:

Если мы говорим о передачах, то передачи должны объединять, раз он «Псковский». Псков – это что? Это древнейший город с исключительной православной культурой, с самым большим количеством самых древних храмов. Почему мы все это видим только на телеканале «Спас», почему этого нет на «Первом Псковском»? Вот этого должно быть больше. Это наша культура, люди сюда для этого едут. Все знают, как работают паломнические центры, например, и прочее, а туризм в нашем регионе должен развиваться – для этого есть телеканал «Псковский».

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов:

Последнее время, когда «Первый Псковский» вошел в холдинг, я частенько останавливаюсь на нем, смотрю и новости, и другие передачи. Что пожелать? Так держать и развиваться дальше в этом направлении. Сейчас, честно говоря, мне интересно смотреть некоторые вещи: аналитику, еще что-то такое, фильмы тоже интересные. Я частенько на нем останавливаюсь, смотрю. Так держать и дальше развиваться, чтоб оставался интерес, чтобы канал был нужным и актуальным. Если честно, мне он нравится.