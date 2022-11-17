Кубок Пскова по армлифтингу пройдёт 19 ноября

13:40, 17 ноября 2022, ПАИ

19 ноября в фитнес клубе «XPRESS» на улице Кузбасской Дивизии, 19 состоится Кубок Пскова по армлифтингу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

В программу турнира входит тяга штанги с утолщенным грифом и тяга ручки Rolling thunder.

20 ноября в 10:00 в спортивном комплексе «Спарта» на улице Новоселов, 30 состоится Чемпионат и Первенство Пскова по рукопашному бою. В соревнованиях примут участие команды города, развивающие вид спорта рукопашный бой. В программу турнира входят спарринги в категории 10-11 лет, бои в категориях 12-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет.