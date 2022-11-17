Шесть месяцев условно получил неплательщик алиментов из Псковского района
Шесть месяцев условно получил 50-летний неплательщик алиментов из Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.
Мужчина не выплатил сумму в 70 тысяч рублей на содержание несовершеннолетней дочери 2008 года рождения, в отношении которой лишен родительских прав.
Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов, что послужило основанием для привлечения его к уголовной ответственности ввиду непринятия мер к погашению задолженности.
По результатам рассмотрения уголовного дела суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, назначил виновному наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на год.