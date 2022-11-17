К 9 Мая приведут в порядок обелиск в бежаницкой деревне Фишнево

14:41, 17 ноября 2022, ПАИ

К 9 Мая обелиск солдатам Великой Отечественной войны в деревне Фишнево Бежаницкого района приведут в порядок. Об этом во время приема граждан губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сообщил глава муниципалитета Сергей Михеев, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Местная жительница рассказала главе региона, что у обелиска часто проводятся торжественные митинги. «Мы просим, пожалуйста, чтобы вы провели капитальный ремонт этого памятника», - обратилась женщина к Михаилу Ведерникову.

«Определен перечень работ, перестроить полностью обелиск невозможно, его оставят на том же месте, но там появится новая гранитная плита, ступени, ограждение. Постараемся сделать, чтобы памятник выглядел прилично. Ставим задачу к 9 Мая это выполнить», - отреагировал Сергей Михеев.

«Контрольный срок ставим тогда 9 Мая», - заключил губернатор.