Началось голосование за жителей Северо-Запада в конкурсе «Твоя история с билайн»

17:38, 17 ноября 2022, ПАИ

Конкурс «Твоя история с билайн», посвященный 30-летию оператора, выходит на финишную прямую. Оператор провел полуфиналы, в которых жюри конкурса оценило лучшие истории клиентов о том, какую роль билайн сыграл в их жизни или жизни друзей. Одна из них принадлежит жительнице Санкт-Петербурга Алёне Васильевой, сообщили в компании.

В своей истории Алёна рассказала о том, как сервис SMS-знакомств от билайна изменил её жизнь. В начале 2000-х годов с его помощью она познакомилась с человеком, который привёл её в компанию единомышленников, увлекавшихся турпоходами и фехтованием. Это наполнило её жизнь совершенно новыми красками и эмоциями, а спустя несколько лет в той же компании Алёна встретила своего будущего мужа, с которым вместе и по сей день.

Судя по сюжетам других историй, присланных на конкурс жителями Северо-Запада, благодаря сотовой связи два грибника смогли выбраться из леса, более 15 сыновей появилось на свет, родилось более 22 дочерей и шесть пар стали счастливы в браке. Всего в основе историй любовь фигурировала 25 раз. Но не только любовь вдохновляла клиентов билайн на написание своих историй - два раза главным героем сюжета о мобильной связи стал кот.

Всего за тридцать лет работы оператора у клиентов накопилось множество историй: на конкурс было прислано более 4000 рассказов. Чаще всего это были истории про любовь, отношения с близкими, первый опыт использования сотовой связи, а также использование связи в удаленных местах. При этом в 70% случаев помог звонок, в 30% случаев - мобильный интернет.

Сейчас у жителей Северо-Запада есть возможность поддержать своих земляков — авторов самых запоминающихся рассказов, проголосовав за вручение им приза зрительских симпатий. Это Мария Литвина, Андрей Ярмыш и Леонид Холодков из Санкт-Петербурга, Петр Бобачев из Ленинградской области, а также Светлана Птицына из Вологды. Проголосовать за них можно на сайте проекта.

Итоги народного голосования за приз зрительских симпатий оператор подведет до 1 декабря. Победители получат промокоды в интернет-магазин билайна.

Финал конкурса «Твоя история с билайном» состоится в Москве 8 декабря. От Северо-Западного региона в финал прошла история петербурженки Алёны Васильевой.

15 декабря на сайте билайна можно будет посмотреть спектакль с участием профессиональных актеров театра и кино, основанный на пяти самых захватывающих историях по результатам региональных полуфиналов. Все пять финалистов получат 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор самого захватывающего рассказа получит один миллион рублей.

Реклама. beeline.ru

LatgBWK8V