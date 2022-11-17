На антисанитарное соседство пожаловалась заведующая псковским детсадом

15:05, 17 ноября 2022, ПАИ

С просьбой помочь изменить месторасположение мусорной площадки обратилась заведующая псковским детским садом № 17 Ирина Агапова к председателю областного Собрания Александру Котову. 17 ноября он провёл приём граждан в общественной приёмной «Единой России», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«Наш детский сад находится по адресу Плехановский Посад, 69. Рядом общежитие, а между садом и общежитием – настоящая помойка», - рассказала руководитель дошкольного учреждения. Такое соседство продолжается уже десять лет. Всё это время мусор, который разносят птицы, летит через забор на территорию детского сада. По словам Ирины Агаповой, на саму контейнерную площадку мусор нередко прилетает сверху – из окон четвёртого-пятого этажей общежития. С 2017 года руководство детсада обращается в управление городского хозяйства, но результата нет.



«Последний ответ УГХ был в августе, планировали что-то сделать, но до сих пор ничего не изменилось. Бардак как был, так и остаётся», - поделилась Ирина Агапова.

Александр Котов поинтересовался, есть ли поблизости другие участки для размещения контейнерной площадки. Заведующая рассказала, что такие места есть, но, по информации УГХ, они находятся на придомовых территориях, а муниципальная земля – только у сада. «Нам не пишут о переносе, не обещают, говорят только о регулярности уборки. Но в воскресенье никакой уборки просто нет, поэтому в понедельник нас встречают горы мусора, наше утро начинается с расчистки прохода к детскому саду», - рассказала посетительница приёмной.



Александр Котов предупредил Ирину Агапову, что быстрое решение в таком вопросе невозможно – многое зависит от наличия альтернативных земельных участков. «Но, я уверен, главное - заняться. Судя по ответам, которые я вижу, никто ещё всерьёз к поиску такого решения не приступал», - обнадёжил заведующую детским садом спикер.