Более 6,5 тысячи псковских семей распорядились маткапиталом

16:03, 17 ноября 2022, ПАИ

Более 6,5 тысячи псковских семей распорядились маткапиталом с начала года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОПФР по региону.

Пенсионный фонд России с начала года направил более 1,2 млрд рублей по заявлениям 6596 псковских семей о распоряжении материнским капиталом. Самым популярным направлением программы остается улучшение жилищных условий. Более 2066 обратившихся в ПФР родителей (31,3% от общего числа) распорядились средствами на эти цели, в связи с чем было выделено 1 млрд 28 млн рублей.

Получение ежемесячной выплаты на второго ребенка до 3 лет тоже востребовано у жителей Псковской области. В этом году порядка 3,7 тыс. семей (55,6%) обратились за назначением выплаты. Всего родителям направлен 141 млн рублей.

Третье по популярности направление материнского капитала – обучение детей. С начала года 860 родителей (13,1%) решили направить средства на эти цели. В этом году на оплату обучения детей Пенсионный фонд выделил семьям 44,6 млн рублей.

Напомним, к этому учебному году возможности образовательного направления материнского капитала были расширены за счет оплаты услуг индивидуальных предпринимателей. Родители теперь могут использовать средства для оплаты частных детских садов и кружков, организованных индивидуальными предпринимателями. Или оплатить обучение у репетитора и воспользоваться услугами агентств, осуществляющего присмотр и уход за детьми. Главное условие во всех перечисленных случаях – наличие у индивидуального предпринимателя лицензии Рособрнадзора на образовательную деятельность.

Совершенствование информационного обмена между Пенсионным фондом и другими государственными организациями позволяет принимать решение по заявлению и перечислять средства без личного посещения клиентских служб и предоставления документов. В настоящее время более половины обращений за распоряжением материнским капиталом осуществляется без посещения территориальных органов ПФР.