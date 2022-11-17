Выставка спасенных предметов открылась в музее-усадьбе Римского-Корсакова

16:18, 17 ноября 2022, ПАИ

Мемориальная выставка предметов, спасенных во время трагедии в Любенске и отреставрированных сотрудниками музея, открылась в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Стараниями реставраторов и сотрудников музея-усадьбы в короткие сроки получилось собрать экспозицию, в ней представлены мемориальные предметы, которые удалось спасти во время пожара, произошедшего летом этого года.

На выставке можно увидеть клавир «Золотого петушка» с автографом композитора, а также чудом спасенную вишневую косточку, на которой написана молитва «Отче наш». Эту реликвию подарил Николаю Андреевичу один из оркестрантов Мариинского театра. Среди предметов можно выделить и карандаш с печатью Исаакиевского собора – подарок супруги Николая Андреевича.

Как заверила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, внимание посетителей привлечет удивительный портрет Римского-Корсакова, написанный уже после его смерти в 1935 году. Интересно, что позировал художнице Ухановой сын великого композитора Владимир Николаевич, который был так похож на отца, что многие даже называли их братьями-близнецами. Впоследствии этот портрет был скопирован, и сейчас он украшает экспозицию в Вечаше.

«Мы можем показать нашим посетителям вещи, которые ранее не были на хранении в нашем музее. Например, фортепиано фирмы «Беккер», которое имеет непосредственное отношение к семье композитора: им владела его внучка, а сын композитора нередко играл на нем. На выставке также представлены уникальные фотографии, на которых запечатлен быт и сцены из жизни семьи композитора, – отметила Светлана Мельникова. – Но самое главное, что наша выставка «живая»: по мере того как реставраторы будут восстанавливать предметы, она будет обновляться и пополняться».

Буквально в день открытия выставки Светлана Мельникова привезла из Пскова два предмета, связанных с Римским-Корсаковым. Первый – это серебряный дорожный стаканчик с инициалами «Н.А.Р.К» 1885 года, который в 1989 году был передан музею Натальей Токмачевой – правнучкой композитора по линии младшей дочери Надежды Штейнберг.

Второй предмет – плакетка, или точнее изящная серебряная визитка прямоугольной формы с загнутым краем и надписью: «Алина Андреевна Ястребцева. Память 9 мая 1895 года». Эту визитку вместе с букетом цветов подарила композитору на именины мать его биографа Василия Ясребцова. Плакетка хранилась в семье сына Римского-Корсакова Владимира и передана в фонды музея Татьяной Владимировной, внучкой композитора в 1994 году.