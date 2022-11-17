Ремонт Ольгинского моста в Пскове могут начать в феврале

16:49, 17 ноября 2022, ПАИ

Дорожные работы на Ольгинском мосту в Пскове начнутся в феврале. Об этом на приёме граждан у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сообщил глава города Борис Елкин, передает корреспондент ПАИ.

Ремонт будет осуществляться в три этапа. Сейчас планируется поддерживать нормативное состояние. Позже будет объявлен конкурс и определен порядчик, который выполнит капитальный ремонт моста.

Борис Елкин рассказал, что нужно время, чтобы начать работы, потому что параллельно с закрытым Троицким мостом проводить их нельзя. По словам главы города, в конце декабря откроется движение по отремонтированному мосту и уже с февраля, возможно, приступят к ремонту Ольгинского моста.

Также был решен вопрос о приведении в нормативное состояние проезжей части и тротуаров на улице Николая Васильева в 2023 и 2024 годах.