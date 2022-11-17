В псковском детсаду обновили пищеблок после обращения в суд

17:36, 17 ноября 2022, ПАИ

В псковском детском саду № 35 «Ромашка» отремонтировали пищеблок после обращения в суд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе проверки было установлено, что из-за отсутствия ремонта в пищеблоке детского сада не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования. В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать орган местного самоуправления обновить помещения.

Суд удовлетворил требования прокурора. В настоящее время ремонт кухонных помещений полностью выполнен.