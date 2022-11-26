«Красное знамя»: секрет успеха местных продуктов

13:43, 25 ноября 2022, ПАИ

Такой молодой и уже такой популярный бренд «Красное знамя» из Великих Лук. Секрет успеха промышленного комплекса «Красное знамя» смотрите в рамках нашего проекта «Все на завод» от Псковского агентства информации.

Пять предприятий агропромышленного комплекса «Красное знамя» занимают территорию 5500 гектаров и представляют полный цикл производства продуктов премиального качества – комбикорм, молочная продукция, мясные деликатесы и куриное яйцо.

«История предприятий нашего агропромышленного комплекса насчитывает более 75 лет. В 2021 году мы собрали лучшие практики производства натуральных продуктов питания по премиальным стандартам в единый бренд: «Красное знамя». Изначально идея заключалась в производстве натуральных, премиальных продуктов для жителей Великих Лук и себя лично. Но очень скоро репутация нашей продукции обеспечила такой спрос, что пришлось расширяться», – рассказал посол торговой марки «Красное знамя» Павел Козловский.

«Красное знамя» уже представлено в Пскове, Санкт-Петербурге и Москве.

В структуре торговой марки «Красное знамя» – собственный сельскохозяйственный комплекс, который выращивает и перерабатывает 20 тысяч тонн пшеницы, ячменя, рапса, овса и 40 тысяч тонн силоса и сенажа многолетних трав в год.

ОАО «Красное знамя» входит в состав агрокомплекса, в котором содержится 3500 голов крупного рогатого скота. Предприятие является племзаводом по голштинской породе и имеет современный животноводческий комплекс из 1800 дойных коров.

Молочное производство находится в непосредственной близости от фермы, что позволяет свежее молоко сразу после дойки направить на переработку. Благодаря уникальной технологии сохраняются все полезные свойства цельного молока, продукт дольше остается свежим без использования консервантов.

Еще одно звено комплекса предприятий «Красное знамя» – современный цех по переработке мяса и изготовлению премиальных сыровяленых деликатесов, колбас и полуфабрикатов.

В комплекс предприятий «Красное знамя» также входит единственная в Псковской области птицефабрика по производству куриного яйца.

«Секрет – в земле. Мы работаем в одном из самых экологически чистых регионов России. Сами производим высококачественные корма, используем только местное, натуральное сырье, наши рецепты жестко привязаны к ГОСТам. Мы производим такую продукцию, которую можно есть нашим детям», – заключил Павел Козловский.