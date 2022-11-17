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Культура

Победитель конкурса «Синяя птица» выступит в Пскове

Победитель телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица» выступит на музыкальном спектакле «Мастер и Маргарита» в Пскове 26 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Спектакль пройдет под музыкальное сопровождение органа. За инструментом новое имя в российской органной музыке  XXI века, лауреат всероссийских и международных конкурсов, победитель Всероссийского телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица» Стефанида Ермолаева.

«Московский театр чтеца» погрузит зрителей в атмосферу романа «Мастер и Маргарита». Художественный руководитель театра и режиссер - заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель Кабардино-Балкарской Республики Мария Оссовская. 

Василий Соловьёв-Седой (младший) - актёр, мастер художественного слова, выпускник ВТУ им. Б. В. Щукина. Работал в Театре им. К. С. Станиславского, в «Петербург-Концерте», в театре «Модернъ», в театре «Антреприза».   

Софья Хилькова - актриса театра и кино, ведущая телевизионных программ. Ее фильмография насчитывает более 40 работ, среди которых: «Папины дочки», «Всегда говори «всегда» - 7», «Служебный роман. «Наше время», «Ёлки 1914», «Учителя», «Склифосовский», «Родина», «Я иду тебя искать. Бумеранг», «Я иду тебя искать. Паранойя», «Вираж».

Музыкальный спектакль пройдет 26 ноября в 18:00 в колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакого. Билеты в кассе и на сайте БКЗ.

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