Совершивший пьяное ДТП пскович отработает почти 300 часов

18:23, 17 ноября 2022, ПАИ

Около 300 часов обязательных работ за нетрезвое вождение получил житель Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

По имеющимся данным, днём 16 августа пьяный мужчина за рулём автомобиля ВАЗ-21053 ехал по улице Рыбакова в псковском селе Серёдка в сторону автодороги Псков – Гдов. По пути он не справился с управлением и совершил ДТП.

Подсудимый полностью признал свою вину, дело рассмотрено в особом порядке. Псковский районный суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 10 месяцев. Приговор в законную силу пока не вступил.

Добавим, что ранее водитель уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное нарушение.