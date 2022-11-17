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Происшествия

Совершивший пьяное ДТП пскович отработает почти 300 часов

Около 300 часов обязательных работ за нетрезвое вождение получил житель Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

По имеющимся данным, днём 16 августа пьяный мужчина за рулём автомобиля ВАЗ-21053 ехал по улице Рыбакова в псковском селе Серёдка в сторону автодороги Псков – Гдов. По пути он не справился с управлением и совершил ДТП.

Подсудимый полностью признал свою вину, дело рассмотрено в особом порядке. Псковский районный суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 10 месяцев. Приговор в законную силу пока не вступил.

Добавим, что ранее водитель уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное нарушение.

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