Отпустил на смерть: бывшего полицейского приговорили к условному сроку за превышение полномочий

16:50, 31 июля 2025, ПАИ

Бывшего сотрудника правоохранительных органов приговорили к условному сроку за превышение должностных полномочий, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 26 августа 2024 года бывший правоохранитель отпустил из отдела полиции правонарушителя, доставленного туда за административное правонарушение и не привлечённого к ответственности. После этого нетрезвый правонарушитель сел за руль своего автомобиля ВАЗ-2114 и выехал на дорогу Дубровка – Дедовичи. Однако мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Mazda Tribute.

В результате ДТП водитель ВАЗ-2114 погиб на месте, несовершеннолетний пассажир и водитель Mazda Tribute получили травмы различной степени тяжести.

Подсудимый вину в совершении преступления не признал.

Дедовичский районный суд признал бывшего полицейского виновным в совершении преступления по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностным лицом должностных полномочий, совершённое с причинением тяжких последствий). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года, с лишением права занимать должности по осуществлению функций представителя власти в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на два года, а также возложили ряд обязанностей.