Пьяного водителя-рецидивиста поймали в Невеле

11:45, 31 июля 2025, ПАИ

Нетрезвого водителя, который ранее подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, поймали в Невеле. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 30 июля в Невеле у дома на улице Кирова инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21093. Как оказалось, за рулём находился 36-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. У него изъяли автомобиль. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования влекут за собой наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы на срок до двух лет.