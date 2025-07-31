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Происшествия

Автомобиль горел на улице Дружбы в Великих Луках

Автомобиль Volkswagen Golf 1984 года выпуска горел на улице Дружбы в Великих Луках 30 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

  • Автомобиль горел в Великих Луках
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Автомобиль горел в Великих Луках
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Автомобиль горел в Великих Луках
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Автомобиль выгорел изнутри по всей площади, огонь повредил лакокрасочное покрытие. Возможной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в салоне машины.

На месте работали семь специалистов МЧС России и три единицы техники.

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