Автомобиль горел на улице Дружбы в Великих Луках

09:36, 31 июля 2025, ПАИ

Автомобиль Volkswagen Golf 1984 года выпуска горел на улице Дружбы в Великих Луках 30 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области





Автомобиль выгорел изнутри по всей площади, огонь повредил лакокрасочное покрытие. Возможной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в салоне машины.

На месте работали семь специалистов МЧС России и три единицы техники.