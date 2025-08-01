Жители Псковской области перевели миллионы на счета мошенников
Порядка четырёх миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
По версии следствия, неизвестные звонили жителям региона, в том числе Дедовичей, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов. Под предлогом необходимости перевода сбережений на «безопасные» счета мошенники похитили у собеседников около четырёх миллионов рублей.
Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.
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