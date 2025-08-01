Жители Псковской области перевели миллионы на счета мошенников

09:41, 01 августа 2025, ПАИ

Порядка четырёх миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, неизвестные звонили жителям региона, в том числе Дедовичей, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов. Под предлогом необходимости перевода сбережений на «безопасные» счета мошенники похитили у собеседников около четырёх миллионов рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.