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Происшествия

Жители Псковской области перевели миллионы на счета мошенников

Порядка четырёх миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: ПАИ

По версии следствия, неизвестные звонили жителям региона, в том числе Дедовичей, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов. Под предлогом необходимости перевода сбережений на «безопасные» счета мошенники похитили у собеседников около четырёх миллионов рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.

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