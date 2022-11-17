Школа искусств проводит концерты для школьников в Себеже

19:02, 17 ноября 2022, ПАИ

Концерты для школьников проводит школа искусств в Себеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Призыв».

В Себежской детской школе искусств еженедельно проводятся концерты «Искусство нашим сверстникам» для учащихся младших классов общеобразовательных школ Себежского района в рамках регионального межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», сообщает директор Себежской ДШИ Ольга Воробьёва.

«Сегодня гостями нашей школы были четвероклассники Себежской средней школы. Для них выступили учащиеся музыкального отделения (классы фортепиано, балалайки, баяна, духовых инструментов и хорового пения), а также образцовый художественный коллектив – детская эстрадная группа «Маленькая компания» и её солисты», — рассказывает директор детской школы искусств.

Отметим, что ведущей проекта является заслуженный работник культуры Российской Федерации Наталья Федотова.