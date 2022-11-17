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Общество

Волейболистки из Идрицы стали призёрами областных соревнований

Идрицкие волейболистки заняли первое место в областных соревнованиях по волейболу среди восьми команд, сообщает газета «Призыв».

Педагог дополнительного образования Себежского ДЮКФП Александр Шаров рассказал, что 15–16 ноября в центральном спортивном комплексе МБУ ДО СДЮСШОР «Барс» в Пскове прошло первенство Псковской области по волейболу среди девушек младшей возрастной группы 2010–2011 годов рождения.

Восемь команд из Пскова, Великих Лук, Печор, Пустошки, Невеля, Себежского района (п. Идрица) боролись за пальму первенства. Идрицкие волейболистки на групповом этапе переиграли команды «Экспресс» (Великие Луки), лицея № 8 (Псков), центра дополнительного образования (Пустошка), в полуфинале — команду «Титан» (Великие Луки), в финальной игре — СШ «Бригантина» (Псков) и стали победителями областного первенства.

На втором месте СШ «Бригантина» (Псков), на третьем — «Титан» (Великие Луки), на четвёртом — команда из Пустошки, на пятом — из Старого Изборска, на шестом — «Экспресс» (Великие Луки), на седьмос — команда из Невеля, на восьмом — лицей № 8 (Псков).

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