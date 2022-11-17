Министр просвещения вручил благодарственное письмо учителю музыки

22:22, 17 ноября 2022, ПАИ

В рамках Всероссийского форума учителей музыки министр просвещения Сергей Кравцов вручил благодарственное письмо за многолетний труд и значимый вклад в музыкальное образование и воспитание подрастающего поколения Светлане Владимировой, заместителю директора по воспитательной работе, учителю музыки и МХК Моглинской СОШ Псковского района. Об этом сообщает комитет по образованию Псковской области.

Благодарственными письмами Министерства просвещения России были также награждены педагоги из Донецкой и Луганской народных республик, Саратовской, Омской, Белгородской, Воронежской, Мурманской, Московской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Крым, города Москвы.