Ворон Марк проводит экскурсии для детей

22:44, 17 ноября 2022, ПАИ

С самыми юными гостями Псковского музея-заповедника работает необычный смотритель — ворон по имени Марк. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Пскове».

Летом 2022 года после реставрации в Псковском музее-заповеднике открылась картинная галерея, которая является одной из старейших в России. Работники музея разработали особый проект, который поможет детям с помощью интерактива и игр окунуться в мир искусства.

Самым необычным проводником в творческий мир стала кукла-ворон по имени Марк. Об идее его создания и самом первом рабочем дне «Комсомольской правде в Пскове» рассказала старший научный сотрудник художественного отдела Псковского музея-заповедника и автор цикла «Путешествие по картинной галерее для самых маленьких» Наталья Кушакова.

«Ворон был придуман около пяти лет назад для программы, посвящённой творчеству Марка Шагала. Но картинная галерея закрылась на реставрацию, поэтому ворон некоторое время лежал в коробке и не имел возможности выступать и рассказывать об искусстве», — рассказывает Наталья.

Такая интерактивная практика привлечения семейной аудитории через программы выходного дня очень распространена в крупных российских музеях и за рубежом. Работники музея посредством игрового представления могут рассказывать юной аудитории об искусстве и знакомить их с различными жанрами через произведения, которые представлены в коллекции картинной галереи.

На создание своего собственного помощника Наталью Кушакову вместе с её коллегой вдохновила кукла, которая уже давно «работает» в Приказной палате. А мастером, который вдохнул жизнь в идею о маленьком любителе искусства, была Наталья Муравьёва, работник картинной галереи.

Образ помощника был выбран неслучайно. Сотрудники галереи придерживались того, что ворон — это очень мудрая и любознательная птица.

«Наталья Петровна поддержала и согласилась подумать. У неё родилась идея создать образ ворона любителя искусства, ценителя искусств. Вот он у нас такой получился. У него есть замечательный чемоданчик, он приносит на занятия разные предметы, которые помогают нам в путешествии», — поделилась Наталья Кушакова.

Особенность проекта «Путешествие по картинной галерее для самых маленьких» состоит в том, что нынешний цикл — это не только экскурсия по картинной галерее, но и особого рода путешествие через картины по эпохам, по различным местам, по историям. Юные зрители могут прочувствовать атмосферу искусства и прикоснуться к ней. Как говорит сам автор данного проекта Наталья Кушакова, «всё это срослось уже в какую-то органичную историю».

Сама программа рассчитана на детей от 6 до 10 лет. С момента её создания было проведено уже несколько экскурсий. Самому маленькому посетителю было всего четыре с половиной года. Как рассказывает Наталья, дети часто приходят со своими маленькими братьями и сёстрами, которые также активно учувствуют в творческом процессе. Ворон Марк успешно справляется со своей изначальной миссией: как только дети входят в зал ожидания, их внимание сразу приковывается к необычному спутнику экскурсовода.

Прийти и увидеть ворона Марка в работе может абсолютно каждый. Вместе с Марком и Натальей Кушаковой юные гости музея смотрят, общаются, придумывают и рисуют. Провести выходной с Марком в музее можно не один раз, ведь каждое новое занятие посвящается разным темам в искусстве.