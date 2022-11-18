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Общество

Тренировка спасательной операции прошла в аэропорту «Княгиня Ольга»

В Международном аэропорту «Княгиня Ольга» в Пскове сегодня прошла тренировка аварийно-спасательной команды. По сценарию, при посадке воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы и увязло в грунте.

На борту при тренировке операции по сценарию находится 40 пассажиров и 4 члена. По тревоге были подняты сотрудники аэропорта, пожарные расчёты, скорая помощь и техники. Территория чрезвычайного происшествия была оцеплена.

Главной задачей стоит спасение людей. Чтобы избежать взрыва, в срочном порядке необходимо откачать горючее. Наготове пожарные и медики. После того, как все угрозы устранены, ремонтные бригады приступают к анализу повреждений и согласованию дальнейших действий.

 «Эти учения должны проводиться регулярно», - уточнил гендиректор аэропорта Артем Тарасов  

Учебное мероприятие помогает действовать слаженно, оперативно, обеспечивает безопасность и позволяет исключить ошибки в будущем.

«Есть еще над чем работать, но в целом служба у нас готова», подвел итог проведения аварийно-спасательной операции начальник службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полётов Андрей Дербенцов

Прошедшие учения являются важным звеном в подготовке к масштабным мероприятиям по безопасности, которые запланированы в псковском аэропорту на начало декабря.

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