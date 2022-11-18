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Общество

Великолукский медицинский колледж вошел в ТОП лучших

Великолукский медицинский колледж вошел в число 20 лучших в России, сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем личном Telegram-канале.

17 ноября в Нижнем Новгороде завершился финал Всероссийского конкурса «Большая Перемена» для студентов колледжей и техникумов. По итогам определили 20 лучших организаций среднего профессионального образования России. 

В их число вошел Великолукский медицинский колледж. Это результат общей командной работы коллектива учреждения: более 50 студентов при участии педагогов-наставников приняли участие в конкурсе, 23 из них попали в полуфинал, в финал вышли: Елизавета Родченкова,  Мария Кондратская, Полина Бойкова, и Виктория Рудакова.

Колледж получил грант в 2 млн рублей на развитие инфраструктуры и материального обеспечения учебного процесса.

«Это значительная победа учреждения медицинского образования Псковской области. Молодцы, гордимся вами!», - поздравил студентов и коллектив колледжа глава региона.

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