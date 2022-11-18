На Украине заявили о росте популярности пророссийских Telegram-каналов

07:24, 18 ноября 2022, ПАИ

Минобороны Украины выразило озабоченность тем фактом, что миллионы украинцев подписаны на российские Telegram-каналы и эта аудитория растет, пишет ТАСС.

«Миллионы украинцев сегодня подписаны на Telegram-каналы, которые заполняются и ведутся Российской Федерацией и ее представителями», - цитирует агентство УНН заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр на брифинге. «Мы неоднократно публиковали этот список, но, к сожалению, их украинская аудитория почему-то продолжает расти», - заявила она.

По утверждению Маляр, Россия использует Telegram-каналы «для проведения своих информационных операций», в результате в обществе отмечаются «раздор, паника и уныние». Она призвала граждан страны «противодействовать этому <...>, фильтруя свои подписки во избежание дестабилизации морально-психологического состояния и конфликтов в обществе».