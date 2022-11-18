Островичка участвует в телевизионной олимпиаде «Умники и умницы»

07:53, 18 ноября 2022, ПАИ

Учащаяся островской гимназии Полина Николаева принимает участие в телевизионной гуманитарной олимпиаде школьников «Умники и умницы». Об этом сообщает газета «Островские вести» со ссылкой на учебное заведение.

16 ноября в Останкино состоялась репетиция и жеребьевка. Тема ближайшего этапа – «Даниэль Дефо. Джонатан Свифт. Жизнь и творчество».



Побороться за победу приехали 58 одиннадцатиклассников со всей страны.

Напомним, в прошлом году в олимпиаде «Умницы и умники» победил школьник из Новоржева Данила Протасов.