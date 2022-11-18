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Общество

Островичка участвует в телевизионной олимпиаде «Умники и умницы»

Учащаяся островской гимназии Полина Николаева принимает участие в телевизионной гуманитарной олимпиаде школьников «Умники и умницы». Об этом сообщает газета «Островские вести» со ссылкой на учебное заведение.

Фото: островская гимназия

16 ноября в Останкино состоялась репетиция и жеребьевка. Тема ближайшего этапа – «Даниэль Дефо. Джонатан Свифт. Жизнь и творчество».

Побороться за победу приехали 58 одиннадцатиклассников со всей страны.

Напомним, в прошлом году в олимпиаде «Умницы и умники» победил школьник из Новоржева Данила Протасов.

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