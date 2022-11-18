В Псковской области растёт спрос на временных сотрудников

08:22, 18 ноября 2022, ПАИ

В Псковской области растёт спрос на временных сотрудников, сообщает hh.ru.

На предложения о временном трудоустройстве сегодня приходится 8,2% от всей массы активных вакансий в России. В Псковской области временную занятость предлагают 5,6% от всех вакансий региона.

За последний месяц количество вакансий, подразумевающих временную работу, в России выросло на 52% по сравнению с началом осени. Чаще всего временное трудоустройство предлагают курьерам (14% от общего числа временных вакансий), менеджерам по продажам (8%), упаковщикам (7%), водителям (7%), продавцам (5%), операторам call-центров и учителям (по 3%), а также врачам и программистам (по 2%).