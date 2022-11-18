Пять месяцев колонии получила алиментщица из Локнянского района

09:02, 18 ноября 2022, ПАИ

41-летняя алиментщица из Локнянского района получила пять месяцев колонии общего режима, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.

Подсудимая с марта 2020 должна каждый месяц платить алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Однако в нарушение решения суда, являясь при этом трудоспособной, женщина с ноября 2021 по июнь 2022 года деньги дочери не платила и не пыталась устроиться на работу.

Приговором Локнянского районного суда подсудимой назначено наказание в виде 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.