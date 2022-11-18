В какие месяцы выгоднее всего взять отпуск в 2023 году, рассказал эксперт

09:06, 18 ноября 2022, ПАИ

Выбор месяца для отпуска зависит от того, что важнее для человека – продолжительность отдыха или размер выплат за этот период, отметил в интервью радио Sputnik юрист Олег Бабич. Он назвал оптимальные варианты для каждого из двух случаев.

С точки зрения оплаты выгоднее всего брать отпуск в том месяце, в котором больше рабочих дней, рассказал в интервью радио Sputnik юрист, руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич.

«В том месяце, в котором мало выходных и нет праздничных дней, хорошо брать отпуск с точки зрения денег. Можно открыть производственный календарь – максимум бывает 22-23 рабочих дня в месяце. У нас платят за календарные дни, при расчете отпускных учитывается среднедневной (заработок, – ред.), исходя из календарных дней. Соответственно, чем больше рабочих дней, тем выгоднее. Обычно такие месяцы бывают в третьем квартале, например, это август. В 2023 году это будут еще март и октябрь», – уточнил он в интервью радио Sputnik.

Тем, кто хочет получить больше свободных дней, нужно выбирать другие месяцы для отдыха, продолжил юрист. «Каждый работник по-разному воспринимает отпуск, кому-то хочется как можно больше дней отдыхать. В таком случае, наоборот, лучше взять отпуск в том месяце, в котором много праздников, так отпуск растягивается. С точки зрения дополнительных дней выгоднее всего брать отпуск в январе и мае», – уверен Олег Бабич.