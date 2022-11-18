До -7 градусов ожидается в Пскове 18 ноября

09:39, 18 ноября 2022, ПАИ

До -7 градусов ожидается в Пскове 18 ноября, сообщает Псковский гидрометцентр. Прогноз погоды опубликовали в официальном Telegram-канале региона.

18 ноября в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами, ночью в большинстве районов небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха днем от -2 до -7, ночью от -4 до -6.

В Пскове днем существенных осадков не ожидается, ночью пройдёт небольшой снег. Температура воздуха днем ожидается от -3 до -5, ночью от -5 до -7. В Великих Луках синоптики обещают небольшой снег. Температура днем от -3 до -5, ночью от -5 до -7.