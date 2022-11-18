24-летнюю мать из Палкинского района лишили прав на троих детей

09:43, 18 ноября 2022, ПАИ

24-летнюю мать из Палкинского района лишили прав на троих детей, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.

Девушка без уважительных причин на протяжении года уклонялась от обязанностей родителя. В частности, она не выполняла обязанности по воспитанию сыновей 2016, 2017 и 2020 годов рождения, не заботилась об их здоровье, о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обучении. Более года ответчик совместно с детьми не проживала и не интересовалась ими. Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны органов системы профилактики Палкинского района, меры, направленные на исправление сложившейся ситуации, девушка не приняла.

На основании указанных выше обстоятельств, с учетом заключения заместителя прокурора, районным судом вынесено решение об удовлетворении исковых требований о лишении родительских прав. Также с ответчика взысканы алименты на содержание детей в размере ½ заработка. Дети переданы на воспитание отцу, который все это время заботился о них.