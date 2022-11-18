Творческий вечер писателя Натальи Лаврецовой пройдет в Пскове 22 ноября

09:45, 18 ноября 2022, ПАИ

Вечер памяти поэта, прозаика, члена Союза писателей России Натальи Лаврецовой пройдет в Пскове 22 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Союза писателей России.

В вечере примут участие друзья и коллеги писателя. Прозвучат её стихи и песни, на эти стихи написанные, а также воспоминания о Н. А. Лаврецовой и произведения, посвящённые её памяти.

Творческий вечер начнётся в 17:00 в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва. Вход свободный.