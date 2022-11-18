Работодатели стали активнее приглашать на работу россиян старше 45 лет

09:51, 18 ноября 2022, ПАИ

Работодатели стали активнее набирать сотрудников в возрасте старше 45 лет. Так, в октябре на собеседование пригласили 317 тысяч человек этой категории, это рекордные показатели с начала 2021 года, следует из статистики hh.ru.

В этот период были особенно востребованы соискатели зрелого возраста в сферах автобизнеса, страхования, транспорта и логистики, безопасности и строительства, отметили в пресс-службе сервиса. При этом, как пишут «Известия», в октябре по сравнению с предыдущим месяцем число кандидатов 45+, которых позвали на интервью, увеличилось на 9,2 тыс., или 3%.

Кроме того, в октябре 2022-го по сравнению с тем же месяцем 2021-го на 71,3 тыс., или на 29%, больше кандидатов зрелого возраста были приглашены на собеседование, следует из статистики HeadHunter. Максимальный прирост заметен в сферах фитнеса и красоты (+71,4%), PR и рекламы (+71,2%), инвестиций и консалтинга (+69%), менеджмента (+53%), транспорта и логистики (+52%).

Между тем, выросла доля сотрудников 45+ в традиционно «мужских» профотраслях, рассказали в сервисе SuperJob. В топе – профессии слесаря механосборочных работ, водителя грузовика, инженера-проектировщика и электрогазосварщика.

Уменьшающийся процент молодежи на рынке труда, а также частичная мобилизация склоняют работодателей к тому, чтобы смотреть в сторону кадров из старшего поколения, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.