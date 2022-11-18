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Культура

Посвящённая сохранению культурного наследия конференция стартовала в Пскове

VIII Научно-практическая конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» стартовала в Пскове 18 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

В ее работе примут участие представители органов охраны объектов культурного наследия, ведущие специалисты музеев, преподаватели учебных заведений, а также архитекторы, историки, искусствоведы, эксперты, которые занимаются вопросами изучения и воссоздания архитектурного наследия.

Прозвучат доклады на такие темы, как: «Сохранение объектов культурного наследия церковного значения», «Культурное наследие Псковской земли в повестке развития волонтерства в молодежной среде (проекта PROдвигай свой край)», «Итоги работ по сохранению объекта культурного наследия «Церковь Михаила Архангела с колокольней, XIV в.» из списка ЮНЕСКО», «Дополнительные сведения о деятельности Ю. П. Спегальского в послевоенный период», «Комплексы фрагментов монументальной живописи в коллекциях Псковского музея-заповедника. Проблемы и перспективы хранения и экспонирования» и так далее.

Организаторами выступают комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области и научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры.

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