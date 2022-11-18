Хранящиеся в музее новогодние игрушки показали псковичам
Ежегодно 18 ноября отмечается день рождения Деда Мороза. Псковский музей-заповедник решил присоединиться к празднованию и показать свою коллекцию новогодних игрушек.
Специально к дню рождения Деда Мороза подготовлена подборка снимков различных елочных игрушек, Дедов Морозов и открыток, которые хранятся в Псковском музее-заповеднике.
«Среди наиболее интересных можно выделить миниатюрную ватную елочную игрушку Деда Мороза. Большие игрушки, которые традиционно ставили под елку, встречаются довольно часто, а вот ватный Дед Мороз в формате елочной игрушки является редкостью», - рассказали в музее.
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