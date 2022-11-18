Изменения в законах рассмотрят специалисты по сохранению памятников в Пскове

11:01, 18 ноября 2022, ПАИ

Изменения в законодательстве в сфере охраны объектов культурного наследия обсудят на научно-практической конференции «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий». Об этом заявил руководитель Управления Министерства культуры РФ по Северо-Западному федеральному округу Андрей Ермаков, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Андрей Ермаков пояснил, что в этом году произошли серьёзные изменения с точки зрения контрольно-надзорной деятельности, способов и методов проверок. Также были внесены поправки в Федеральный закон № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

«Любое событие, на котором обсуждают сохранение объектов культурного наследия, очень важно. В этом году, к сожалению, отменился культурный форум, который проводили в Санкт-Петербурге. Поэтому будем обсуждать вопросы, которые мы не смогли обсудить в рамках форума», — отметил он.

Андрей Ермаков подчеркнул, что на конференции ожидаются очень интересные доклады. «Будем пытаться находить ответы на какие-то сложные вопросы, обсуждать те скрепы, ту основу, на которых держится вся наша Родина. Будем помогать нашим братьям, которые на сегодняшний момент защищают наших соседей», — сказал он.

Среди самых важных тем обсуждения представитель Минкульта выделил изменения в контрольно-надзорной деятельности, реставрацию объектов на территории СЗФО, в том числе в Псковской области, и проблемы в плане сохранения объектов культурного наследия.

Напомним, сегодня в Пскове стартовала VIII научно-практическая конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий». В ее работе примут участие представители органов охраны объектов культурного наследия, ведущие специалисты музеев, преподаватели учебных заведений, а также архитекторы, историки, искусствоведы, эксперты, которые занимаются вопросами изучения и воссоздания архитектурного наследия.