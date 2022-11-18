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Происшествия

Водитель снегоболотохода из Опочки лишился свободы за смерть пассажира

2,5 года в колонии-поселении получил водитель снегоболотохода из Опочки за смерть пассажира, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

10 мая 30-летний подсудимый в состоянии алкогольного опьянения, без права управления внедорожными транспортными средствами, на не зарегистрированном в установленном порядке, но технически исправном снегоболотоходе перевозил трёх пассажиров без застегнутых мотошлемов. Причем двое из них ехали на платформах для груза.

Во время движения на скорости 40 км/ч в деревне Кудеверь Бежаницкого района двое пассажиров упали на проезжую часть автодороги, в результате чего один из них погиб.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Сестра погибшего заявила, что претензий к подсудимому не имеет и не настаивает на строгом наказании.

Суд учёл смягчающие вину обстоятельства: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, принесение извинений родственнице потерпевшего, добровольное возмещение материального и морального вреда - и назначил наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

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