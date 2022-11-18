«Неделю горячих линий» запускают псковские приставы

11:33, 18 ноября 2022, ПАИ

«Неделю горячих линий» запускают псковские приставы с 21 по 24 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в УФССП по региону.

21 ноября с 14:00 до 17:00 псковичи смогут обратиться на горячую линию по вопросам деятельности коллекторских агентств по телефону 8 (8112) 69-90-77. 22 ноября горячую линию проведут по вопросам коррупции, звонки принимаются в то же время. По телефону 8 (8112) 69-90-75 можно сообщить о фактах получения и вымогательства взятки, злоупотребления и превышения должностных полномочий или иной противоправной деятельности со стороны сотрудников регионального управления.

23 ноября с 14:00 до 17:00 будет работать горячая линия по вопросам взыскания алиментных платежей, позвонить можно по номеру телефона 8 (8112) 69-91-23. Также 24 ноября с 15:00 до 17:00 будет работать горячая линия с главным судебным приставом Псковской области Сергеем Колесниковым. Обратиться по вопросам исполнительного производства можно по телефону 8 (8112) 69-90-98.

Кроме того, продолжает свою работу горячая линия для мобилизованных граждан и их родственников по номеру 8 (8112) 69-90-50, добавили в ведомстве.