Псковстат купил марки с нарушением закона

11:35, 18 ноября 2022, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области подтвердил нарушения в закупке почтовых марок для Псковстата, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском УФАС.

Псковстат выбирал поставщика марок посредством аукциона. Но целью заказчика была закупка марок для наклеивания их на конверты и отправления «Почтой России». При этом «Почта России» является монополистом в данном сегменте рынка - услуги почтовой связи оказывает только она.

По закону о контрактной системе в случае закупки услуг, которые относятся к деятельности естественных монополий, контракт должен быть заключен с единственным поставщиком, то есть с АО «Почта России».