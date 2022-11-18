Псковстат купил марки с нарушением закона
Арбитражный суд Псковской области подтвердил нарушения в закупке почтовых марок для Псковстата, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском УФАС.
Псковстат выбирал поставщика марок посредством аукциона. Но целью заказчика была закупка марок для наклеивания их на конверты и отправления «Почтой России». При этом «Почта России» является монополистом в данном сегменте рынка - услуги почтовой связи оказывает только она.
По закону о контрактной системе в случае закупки услуг, которые относятся к деятельности естественных монополий, контракт должен быть заключен с единственным поставщиком, то есть с АО «Почта России».
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