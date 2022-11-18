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Общество

Почти 1500 заявок на олимпиаду «Я — профессионал» подали псковичи

Завершилась регистрация на шестой сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». За 48 дней студенты подали более 669 тысяч заявок на участие в состязаниях, из них 1 тысяча 470 регистраций - от учащихся Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Регистрация на олимпиаду «Я — профессионал» стартовала 29 сентября и продлилась 48 дней. Студенты могли подать заявку на одно или сразу несколько из 73 направлений, которые охватывают широкий круг профессиональных областей и включают технические, компьютерные, гуманитарные, социально-экономические, аграрные, медицинские и другие дисциплины — от дизайна до искусственного интеллекта.

«Все 48 дней мы двигались уверенно, набрав в итоге 669 794 регистрации, что более чем на 45 тысяч больше, чем в прошлом году — такая динамика не может не радовать. Студенты Псковской области также зарегистрировались в олимпиаде, это показывает их интерес к состязанию и к развитию профессиональных навыков. Самыми популярными направлениями среди студентов региона стали «Классный руководитель» и «Педагогическое образование (основное)», — отметила руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.

Впереди участников олимпиады ждет отборочный онлайн-этап, который пройдет с 18 ноября по 4 декабря. О его итогах станет известно в конце декабря. Заключительный этап олимпиады состоится с февраля по апрель 2023 года. Итоги состязаний будут подведены в мае.

«За время регистрации активнее всего заявки на олимпиаду подавали студенты  Псковского государственного университета. Это только первый шаг — с 18 ноября для ребят начнется заочный этап олимпиады. Впереди — прикладные задания, которые помогут студентам уже сейчас понять, чего от них ждет работодатель и насколько они готовы к выходу на рынок труда. А также образовательные форумы и возможности поступить в лучшие вузы страны и попасть на стажировки в крупные компании. «Я — профессионал» — это возможность раскрыть свой потенциал, выйти за рамки университетской аудитории и добиться больших высот. Я желаю участникам удачи», — рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Студенты, имеющие дипломы некоторых проектов платформы «Россия — страна возможностей», могут пройти сразу на заключительный этап олимпиады «Я — профессионал» по 24 направлениям из 73. К учету принимаются только дипломы последнего сезона или года проведения проекта.

Дипломанты «Я — профи» получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тысяч рублей.

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